Cinema: Un marziano di nome Ennio, la prima a Pescara

di Germana D'Orazio (ANSA) - PESCARA, 24 FEB - Prima nazionale per "Un marziano di nome Ennio" di Davide Cavuti, film su Ennio Flaiano, al Cineteatro Massimo di Pescara domenica 6 marzo alle 18. Dopo l'anteprima, alla 78/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nell'Italian Pavilion, e alcuni riconoscimenti nazionali, tra cui il Premio Giornata Mondiale del Cinema Italiano alla Camera dei Deputati, il film arriva alle sale italiane. Un cast di grande cinema, in cui spiccano: Massimo Dapporto nei panni di Flaiano, Michele Placido (Vittorio De Sica), Mariano Rigillo (Federico Fellini), Pino Ammendola (Peppino Amato), Lino Guanciale (un giornalista ispirato alla figura di Carlo Mazzarella).

"Questo film è un viaggio per difendere la bellezza delle opere di Flaiano", ha detto Cavuti. "Non mi aspettavo questa risonanza, ma lo speravo. Ho parlato di un grandissimo uomo di cultura, il quale ha raccontato la vita con il linguaggio dell'intelligenza. Va tolta un po' di polvere da questi personaggi di grande levatura, per farli conoscere al grande pubblico, soprattutto alle giovani generazioni. Spero di riuscire a trasmette la ricchezza che mi ha dato occuparmi di questo personaggio". "Un marziano di nome Ennio" è ispirato alla vita e alle opere del celebre sceneggiatore pescarese Ennio Flaiano. È prodotto da MuTeArt Film e da Fondazione Pescarabruzzo, con la collaborazione della Biblioteca Luigi Chiarini e del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il cast del film si completa con Edoardo Siravo, Debora Caprioglio, Maria Letizia Gorga, Annalisa Favetti, Angelica Cacciapaglia. Sono interventi Enrico Vanzina, Giuliano Montaldo, Paola Gassman, Maria Rosaria Omaggio, Masolino D'Amico, Giuseppe Rosato, Paul Golini. Soggetto e sceneggiatura di Cavuti, fotografia di Matteo Veleno, costumi di Annalisa Di Piero, trucco di Antonio Quattromani, suono in presa diretta Valentino Antinolfi. Alla prima di Pescara, oltre al regista parteciperanno l'attore Ammendola, Veleno e Antinolfi, direttore della del Centro Sperimentale di Cinematografia. (ANSA).