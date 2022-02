Oscar, cerimonia taglia 8 categorie da premiazioni in diretta tv

(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - I riflettori si spengono su otto categorie degli Oscar. Per far fronte al calo degli ascolti televisivi, l'organizzazione della 94/a edizione della cerimonia che si terrà a Los Angeles il prossimo 27 marzo ha deciso infatti di eliminare la premiazione di alcune categorie dalla diretta televisiva.

Tra gli esclusi 'miglior trucco e acconciatura', ' migliore colonna sonora', 'miglior montaggio'. I premi per le otto categorie escluse saranno consegnati in una cerimonia che si svolgerà circa un'ora prima della diretta tv. Durante la stessa diretta ci saranno tuttavia dei momenti in cui saranno annunciati i premiati.

La cerimonia 94/a edizione degli Oscar sarà contenuta in circa tre ore di spettacolo. Già nel 2019, sempre per far fronte al calo degli ascolti, si era cercato di registrare le premiazioni di alcune categorie, ma si era poi fatto dietrofront a causa delle proteste. (ANSA).