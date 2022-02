A Filming Italy - Los Angeles, Muccino 'day' e il Volo

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La settima edizione di Filming Italy - Los Angeles si terrà dal 28 febbraio fino al 3 marzo 2022 a Los Angeles, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi). Il presidente onorario di questa edizione sarà Giancarlo Giannini, mentre a presiedere il comitato d'onore sarà Gina Lollobrigida. Previsti 50 titoli tra film, serie tv, cortometraggi e docu-film italiani e una maratona speciale dedicata a Gabriele Muccino, una giornata in cui lo stesso regista presenterà la sua biografia, 'La vita addosso. Io, il cinema e tutto il resto', il suo ultimo film, 'Gli anni più belli', e le prime puntate della serie 'A casa tutti bene'. A Muccino verrà poi consegnato il Filming Italy per la carriera da Rosario Dawson.

Il festival si aprirà con un'esibizione del Volo all'Harmony Gold Theater con un recital dedicato ad Ennio Morricone. Ci saranno Salvatore Esposito, che per la serie Gomorra riceverà il Filming Italy e Pio e Amedeo che, in occasione della proiezione di Belli Ciao, riceveranno il premio come Best Comedy Award. Il Festival quest'anno è dedicato alla memoria di Serge Rakhlin, Chairman of the Foreign Film Committee della HFPA; un premio particolare andrà poi a Carla Fracci e sarà consegnato al marito Beppe Menegatti.

Tra i talent coinvolti nelle 26 masterclass, Kasia Smutniak, Raoul Bova, Vincenzo Salemme, Anastacia e Alessandro Siani.

