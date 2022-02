Da Guadagnino a Luhrmann, primi rumors su Cannes

(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - Da Luca Guadagnino a Alejandro González Iñárritu oltre che Baz Luhrmann, David Cronenberg, Kelly Reichardt, Maria Schrader, Wes Anderson. 'Hollywood Reporter fa le previsioni sui film che dal 17 al 28 maggio saranno scelti per la nuova edizione del festival di Cannes.

Ad aprire le danze sulla Croisette potrebbe essere 'Elvis' di Baz Luhrmann. Il film del registra australiano narra la vita di Elvis Presley ed il suo complicato rapporto col manager Colonnello Tom Parker, dall'ascesa alla fama mondiale, passando per la relazione con la moglie Priscilla Presley. In passato Luhrmann ha già aperto il festival, prima nel 2001 con 'Moulin Rouge!' e poi nel 2013 con 'Il grande Gatsby' .

Nel line-up Hollywood Reporter include anche 'Bones and All', primo film di Luca Guadagnino girato in America, una storia tratta dal libro di Camille DeAngelis che parla dell'amore tra Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo dall'animo combattivo.

Insieme i due ragazzi, interpretati rispettivamente da Taylor Russell e da Timothée Chalamet (che è tornato a lavorare con Guadagnino dopo Chiamami col tuo nome) anche l premio Oscar Mark Rylance e Chloë Sevigny. Hollywood Reporter vede bene anche Iñárritu. Il regista messicano, vincitore di cinque premi Oscar, è infatti rimasto piuttosto silenzioso dai tempi di 'Birdman' (L'imprevedibile virtù dell'ignoranza, 2014) e 'The Revenant' (2015). Tra le altre cose è stato il primo messicano ad aver vinto il premio per la miglior regia al Festival di Cannes per 'Babel' (2006).

Con 'Bardo (Or False Chronicle of a Handful of Truths)', le cui riprese sono state ultimate lo scorso autunno, Iñárritu porta sulle schermo le vicende di un giornalista messicano famoso che ritorna nel suo paese per confrontarsi con il suo passato e l'attuale realtà messicana. Secondo indiscrezioni, il film potrebbe rivelarsi per il regista come un 'Roma', pellicola del 2018 diretta da Alfonso Cuarón. (ANSA).