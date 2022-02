Cantini Parrini, costumi da Oscar? Mi ispiro al museo

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - L'ispirazione viene dall'arte, la visita ai musei è il primo passo per ogni nuovo lavoro e così Massimo Cantini Parrini, costumista appassionato e di talento, è diventato tra i nostri nomi internazionali sulla scia di una tradizione italiana che vuole tutto il settore tecnico artistico del cinema una eccellenza mondiale, dalle scene di Ferretti ai costumi di Pescucci e Canonero. Oggi c'è una nuova generazione che si è affacciata sui set: il fiorentino Cantini Parrini è alla seconda nomination all'Oscar, consecutiva e il tricolore la notte del 27 marzo è anche la sua maglia. A lui si devono i costumi del musical Cyrano, il film di Joe Wright che trae ispirazione dal testo teatrale per una nuova versione con Peter Dinklage (Il Trono di Spade) e Haley Bennett, il suo amore inarrivabile, Rossana. Una produzione MGM e Working Title Films, nelle sale italiane dal 3 marzo distribuito da Eagle Pictures.

"La nomination è stata una bellissima sorpresa, ma la soddisfazione è stata già in partenza quando mi ha chiamato per la prima volta uno Studio americano, la Mgm. Lavorare con questa mega produzione - dice - è stato esaltante: più di 700 costumi sono stati realizzati e se ci mettiamo che eravamo in quarantena e anche farsi arrivare le stoffe era un'impresa si capisce perché lo sforzo di tutti era al massimo". Dal Centro sperimentale di cinematografia al lavoro con i maestri del costume: "Vengo dalla scuola di Piero Tosi, porto avanti quel linguaggio filologico che evita la tecnologia, parte dalla ricerca storica, dalla visita ai musei che per me è imprescindibile anche per progetti contemporanei e poi mi faccio ispirare dall'antico , non perdo una mostra e quando inizio un nuovo film - spiega - vado in quei tre o quattro musei fondamentali per la storia".

Ha lavorato anche al nuovo film di Emanuele Crialese, L'immensità con Penelope Cruz, una sfida sugli anni '70. Ha già realizzato i costumi per Chiara, il film di Susanna Nicchiarelli sulla santa di Assisi, interpretata da Margherita Mazzucco, la Lenù dell'Amica Geniale e proprio in questi giorni sta preparando quelli per il nuovo film di Roberta Torre e poi lavorerà a quelli della serie dei fratelli D'Innocenzo per Sky.

