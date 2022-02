Cinema: box office Usa, Uncharted conquista la vetta

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Uncharted conquista la vetta del box office Usa nel weekend, superando anche le attese. Il film Sony con Tom Holland e Mark Wahlberg ha incassato 44,16 milioni.

In seconda posizione si piazza Dog, con Channing Tatum, che fa suoi 15,14 milioni di dollari. Terzo Spider-Man: No Way Home che, con altri 7.2 milioni di dollari, raggiunge un totale di 771.74 milioni, terzo incasso di sempre negli Usa. (ANSA).