Luchetti, al lavoro per nuovo film con Starnone

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "No, non girerò la prossima stagione de L'amica geniale. Ma sto già lavorando a un nuovo film con Domenico Starnone". A raccontarlo all'ANSA è il regista Daniele Luchetti, che per un giorno si sperimenta come direttore di rete per Domenica con…, lo spazio curato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana per Rai Storia, in onda il 20/2 dalle 14 a mezzanotte. In tutto, dieci ore di programmazione, che Luchetti ha scelto e commentato, dedicandole a "Quando nacquero i giovani".

"Fino a quando ero ragazzino io, negli anni Sessanta - racconta all'ANSA - i 'giovani' non esistevano: si passava dall'essere bambino a diventare adulto, di colpo. La mia è stata la prima generazione ad avere consumi, comportamenti, dischi, nati appositamente. La prima ad avere una posizione sociale che non ti pressava a metter su famiglia o cercare lavoro, accettando invece uno stazionamento più o meno lungo all'università".

Nella sua Domenica con, Luchetti non è tornato alle contestazioni del '68. Ma per la prima serata ha scelto un film pluripremiato come Il posto di Ermanno Olmi (1961), seguito da Lambro Musica Ribelle, il reportage di Alberto Grifi sul Festival del Proletariato giovani al parco Lambro di Milano nel 1976. Tra le chicche, nel pomeriggio, l'inchiesta di Ugo Gregoretti sui capelloni nella Bologna del Cantagiro 1966, o Alta pressione del 1962, primo varietà tv dedicato ai giovani, con Walter Chiari e gli esordi televisivi di Rita Pavone e Gianni Morandi. E poi Diamoci del tu, presentato da Caterina Caselli e Giorgio Gaber in piena era beat, fino a Castel Porziano. Ostia dei poeti, il documentario diretto da Andrea Andermann sulla tre giorni del Festival Internazionale dei Poeti nel 1979. Dove c'era anche Luchetti, al tempo appena quindicenne. "Ai ragazzi di oggi? - conclude - Mi viene da dire: non siate tristi". (ANSA).