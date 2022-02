Oscar: Un trio di presentatrici per la notte delle statuette

Un trio di donne presenterà la 94/a edizione degli Oscar. Si tratta di Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Lo riferisce Variety. E' la prima volta che tre donne saranno sul palco per presentare la cerimonia che assegna i premi più importanti del cinema. Inoltre l'ultima volta che tre presentatori si sono alternati sul palco risale a 35 anni fa.

Lo show, che si terrà il prossimo 27 marzo al Dolby Theater di Los Angeles, sarà prodotto da Will Packer e diretto da Glenn Weiss. L'indiscrezione dei tre presentatori, uno per ogni ora, è stata rivelata per la prima volta da Hollywood Reporter.

La notizia sarà ufficializzata il 15 febbraio durante la trasmissione 'Good Morning America' in onda su Abc, il network che trasmetterà la cerimonia. (ANSA).