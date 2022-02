I fratelli Grimm in Carnia, la favola cruda di Piccolo Corpo

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - L'immagine accecante sulla spiaggia mentre la giovane donna avanza tra le anziane pronta al rito di sangue, far uscire la disgrazia per far entrare la grazia, e' l'avvio potente che proietta lo spettatore in un mondo arcaico, primitivo, misterioso nella Carnia friuliana come fosse la Foresta Nera dei fratelli Grimm. E' in sala, dopo la prestigiosa selezione alla Semaine de la critique al festival di Cannes 2021, Piccolo Corpo, il film di Laura Samani, una coproduzione Italia-Francia-Slovenia Nefertiti Film con Rai Cinema. Una favola cruda, nera, girata in location spettacolari e inedite al cinema e con due eccellenti protagoniste Celeste Cescutti e Ondina Quadri e un'atmosfera suggestiva che ricollega alla lezione di Ermanno Olmi.

La regista triestina, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia e che gia' con il corto d'esordio (La Santa che dorme) aveva creato interesse nella comunita' internazionale del cinema, subito selezionata alla Cinefondation di Cannes , mette in scena una storia drammatica e poetica. (ANSA).