Berlino: il mito di Edipo è sulle strade del festival

(ANSA) - BERLINO, 12 FEB - Per la serie gli archetipi sono il fondamento di gran parte della creatività, quello di Edipo Re, raccontato da Sofocle nel quarto secolo a.c., mostra ancora oggi tutta la sua vitalità e anima le strade di questa 72/a edizione della Berlinale. E questo almeno in due film totalmente diversi, ma diretti entrambi da registe donne.

Nel primo, le GRAND JETÉ di Isabelle Stever, il complesso Edipo si mostra in maniera diretta mentre in forma più indiretta e strumentale in GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE di Sophie Hyde. Quest'ultimo con una straordinaria Emma Thompson che si mostra nuda davanti a uno specchio a 62 anni. (ANSA).