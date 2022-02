Rovazzi parla a Holland di Orietta Berti, social impazziti

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Sono un po' stanco, ho passato due settimane su una nave con Orietta Berti". Seduto al tavolo di un ristorante con vista sul Colosseo, Fabio Rovazzi intervista Tom Holland a Roma reduce dalla promozione del suo ultimo film Uncharted, e per rompere il ghiaccio parla di sé e della sua esperienza sanremese al fianco della cantante. Holland sembra non capire bene, gli chiede dove è stato con la nave "In un solo posto, siamo stati fermi in un posto perché dovevo fare una trasmissione televisiva", gli spiega, continuando a pigiare sul tasto della stanchezza, "Orietta è una persona molto carina ma sono molto stanco e ho mal di terra". Poche battute giusto per introdurre la conversazione e passare la palla all'attore inglese di Spiderman che ne approfitta per sottolineare quanto sia stancante anche essere sempre in giro per la promozione del film. Ma è quanto basta per infiammare i social con #OriettaBerti che diventa subito trend su twitter e decine decine di commenti sbigottiti : "Ma ci credete che ora Tom Holland sa di Orietta Berti????". ... "Ma in che metaverso siamo??". C'è chi posta le foto dei vestiti di Orietta Berti per i suoi collegamenti con Sanremo e si dice sicuro che la cantante verrà scritturata per interpretare il personaggio del cattivo nel prossimo SpiderMan. E chi difende la cantante nazionale "Lei sarebbe capace anche di fare Superman, ma sfido lui a cantare Quando la barca va". E ancora, "Rovazzi che parla a Tom Holland di Orietta Berti e Sanremo, viviamo veramente in una simulazione", twitta Eli, e la sua è una affermazione ripetuta da decine di altri utenti. Un universo in cui "Spiderman sente parlare di Orietta Berti - scrive Silvia W- va oltre ogni immaginazione della Marvel". Tra i tanti c'è anche chi immagina che il prossimo passo sarà al Sanremo 2023, quando Tom Holland si collegherà al Festival proprio per parlare con Orietta Berti. E allora si chiede, "quanti punti saranno al Fanta?" (ANSA).