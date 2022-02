Oscar nomination, guida Il Potere del Cane di Campion con 12

Il western di Jane Campion, IL POTERE DEL CANE (The Power oh the dog) con 12 candidature, incluse quella per miglior film e migliore regia, guida le nomination agli Oscar 2022, annunciate oggi. Seguono il film di fantascienza DUNE di Denis Villeneuve con 10 nomination, il dramma irlandese di Kenneth Branagh BELFAST e l'adattamento di Steven Spielberg di WEST SIDE STORY con sette nomination ciascuno, e il film biografico sportivo di Reinaldo Marcus Green "King Richard" con sei. Ora bisognerà attendere fino a domenica 27 marzo per la cerimonia degli Oscar.

In nomination tra gli attori: JAVIER BARDEM per Being the Ricardos, BENEDICT CUMBERBATCH per Il Potere del Cane, ANDREW GARFIELD per tick, tick...BOOM!, WILL SMITH per King Richard e DENZEL WASHINGTON per The Tragedy of Macbeth. Tra le attrici: JESSICA CHASTAIN per Gli occhi di Tammy Faye, OLIVIA COLMAN per The Lost Daughter, PENÉLOPE CRUZ per Madres Paralelas, NICOLE KIDMAN per Being the Ricardos, KRISTEN STEWART per Spencer.

I 10 candidati per il miglior film sono BELFAST, CODA, DON'T LOOK UP, DRIVE MY CAR, DUNE, KING RICHARD, LICORICE PIZZA, NIGHTMARE ALLEY, WEST SIDE STORY e appunto IL POTERE DEL CANE.

Per la miglior regia si sfidano JANE CAMPION (per la prima volta una regista ottiene nomination per regia e film), KENNETH BRANAGH per Belfast, STEVEN SPIELBERG per West Side Story, RYUSUKE HAMAGUCHI per Drive my car, PAUL THOMAS ANDERSON per Licorice Pizza. Curiosità: Steven Spielberg diventa una delle sole quattro persone ad essere nominata 8 volte, mentre Branagh batte il record di sette nomination in sette categorie

Due prestigiose nomination per l'Italia, oltre Sorrentino: Enrico Casarosa per il film animato Luca e Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano.

La sorpresa è DRIVE MY CAR di Ryusuke Hamaguchi (nei cinema italiani con Tucker Film). Due anni dopo che Parasite di Bong Joon-ho è diventato il primo film non inglese a vincere il miglior film, un altro film straniero è entrato nella gara per il miglior film: Drive my car che ha avuto altre tre nomination, miglior film internazionale (in competizione con E' STATA LA MANO DI DIO di Sorrentino), migliore regia e sceneggiatura originale.

Snobbati Lady Gaga per House of Gucci, Catriona Balfe co-protagonista di Belfast, Leonardo DiCaprio per Don't look Up e Ruth Negga per Passing, oltre a Sing 2 tra i film d'animazione e Spider-Man: No Way Home, il blockbuster che ha riempito le sale in tempi di drammatica crisi.

Una curiosità: i film di Venezia - tra cui E' stata la mano di Dio, Il potere del cane e Dune - hanno avuto 29 nomination, inclusa Penelope Cruz per il film di Pedro Almodovar coppa Volpi alla Mostra 2021.

Nella storia degli Academy Awards, solo sette donne hanno ottenuto una nomination come miglior regista. Ma oltre una dozzina di film con una regista donna hanno ottenuto il riconoscimento per il miglior film, in particolare da quando l'Academy ha ampliato la categoria principale per includere più di cinque candidati. 'CODA' è il primo film guidato da un cast prevalentemente sordo ad ottenere la nomination per il miglior film.