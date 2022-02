David Lynch con Spielberg in film autobiografico

(ANSA) - NEW YORK, 05 FEB - Una leggenda di Hollywood sale a bordo in corso d'opera: David Lynch e' entrato a sorpresa nel cast del prossimo film di Steven Spielberg, "The Fabelmans", una sorta di memoir liberamente ispirato all'infanzia del regista di "Schindler's List" in Arizona alla fine degli anni Cinquanta.

E' ancora tutto tutto top secret su quale sara' il ruolo di Lynch, tre volte candidato agli Oscar per "Elephant Man", "Blue Velvet" e "Mullholland Drive" e che occasionalmente recita davanti alla macchina da presa, ad esempio in "Twin Peaks", la sua serie tv cult anni Novanta in cui aveva il ruolo dell'agente dell'Fbi Gordon Cole, e poi nel revival "The Return" per Showtime, oltre ad aver prestato la voce ai cartoni "Family Guy" e "Robot Chicken". Lynch si aggiunge cosi' a un cast iperstellato che include gia' Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Julia Butters e Gabriel LaBelle. La sceneggiatura e' di Spielberg e di Tony Kushner ("Angels in America") che piu' di recente ha collaborato al revival di "West Side Story". E' la prima volta da "AI (Artificial Intelligence)" del 2001 che Spielberg si cimenta con un copione.

Il film e' liberamente ispirato all'infanzia di Spielberg, un idea che girava nella testa del regista almeno dalla fine degli anni Novanta, ma era stato finora archiviato nel timore che i genitori non avrebbero capito. (ANSA).