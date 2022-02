Tweet di Susan Sarandon su funerali polizia NY fa discutere

(ANSA) - NEW YORK, 03 FEB - Un tweet di Susan Sarandon fa discutere: l'attrice premio Oscar per "Uomo Morto che Cammina" ha condiviso un controverso messaggio che paragona i funerali di due poliziotti uccisi a New York alle folle oceaniche radunate durante il fascismo.

La foto del Tweet mostra una marea blu di uomini in uniforme e il messaggio a corredo, originato dal titolare di un podcast, in cui si afferma: "Ora dirò ai figli che questo sembra il fascismo". Sarandon ha aggiunto di suo che l'immagine dimostrerebbe che la polizia non è necessaria: "Se tutti questi poliziotti non servivano per combattere la criminalità quel giorno, forse significa che non servono affatto?".

Secondo la Fox, pronta a rilanciare la polemica, la foto era stata scattata alle esequie di Jason Rivera, uno dei due agenti uccisi alla fine di gennaio mentre rispondevano a una denuncia per violenza domestica a Harlem. Con Rivera è morto nella sparatoria che era seguita anche il suo compagno di pattuglia Wilbert Mora.

Attiva in molte cause progressiste, Susan Sarandon negli ultimi anni si è mobilitata contro le violenze della polizia e ha partecipato alle marche del movimento Black Lives Matter.

