Netflix: in un trailer i 68 film del 2022

Ben 68 titoli e Netflix tiene fede alla promessa di uscire ogni anno con almeno un film alla settimana: un trailer promozionale di tre minuti ad altissima densita' di offerte per il 2022 e' stato diffuso oggi dal colosso dello streaming con alcuni fotogrammi di "Knives Out 2", "The Gray Man", "The Day Shaft" e molte altre pellicole, in alcuni casi introdotte dai protagonisti, da Jason Momoa a Jamie Foxx e Charlize Theron.

Alcuni attori appaiono nei costumi di scena come Millie Bobby Brown e Henry Cavill di "Enoma Holmes 2" e Kerry Washington e la Theron per "The School For Good And Evil". Ryan Gosling di "Grey Man" e Foxx di "Day Shift" recitano le loro battute nel bel mezzo dell'azione.

Netflix conta 222 milioni di abbonati in tutto il mondo e "Knives Out 2" con Daniel Craig e' considerato uno dei gioielli della corona. Il trailer arriva dieci giorni dopo la pubblicazione di dati aziendali da cui si evince un rallentamento degli abbonamenti: anche se il titolo da allora ha ripreso dopo le perdite iniziali, i valori di Borsa restano al di sotto rispetto ai massimi di gennaio.

Tra le altre proposte, Netflix ha mostrato frammenti di "Slumberland" in cui Momoa e' una creatura mezzo uomo e mezzo bestia e del "Pinocchio" di Guillermo del Toro. "Qui puoi andare in luoghi che i tuoi sogni non possono sognare", dice Momoa. "O vedere cose che danno incubi ai tuoi incubi", gli fa eco Foxx decantando i pregi del cinema in streaming dove, come dice la Theron: "Ogni sera e' 'movie night'".