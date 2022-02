Dune e Il potere del cane dominano nomination Bafta

Due nomination per E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (miglior film internazionale e miglior casting) ai Bafta, gli oscar inglesi annunciati oggi. E tra gli italiani anche i magnifici artigiani Massimo Cantini Parrini per i costumi e Alessandro Bertolazzi per il trucco di Cyrano. Ad ottenere il maggior numero di candidature, 11, è lo sci-fi di Denis Villeneuve Dune mentre il western di Jane Campion Il potere del cane ne ha avute otto. Seguono: il film autobiografico di Kenneth Branagh Belfast con sei, il 25/o Bond No Time to Die cinque come Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, il musical di Steven Spielberg West Side Story. Tra gli attori Lady Gaga per House of Gucci conquista la sua prima nomination ai Bafta così come Will Smith il papà delle Williams in King Richard. Nominati anche Benedict Cumberbatch protagonista per la Campion, Leonardo DiCaprio lo scienziato di Don't Look Up, Adeel Akhtar per Ali & Ava, Mahershala Ali per Il canto del cigno e Stephen Graham per Boiling Point. Tra le attrici Alana Haim fantastica in Licorice Pizza, Emilia Jones di CODA Nicole Kidman per Being The Ricardos, Renate Reinsve per La persona peggiore del mondo e Joanna Scanlan per After Love.

Per il miglior film se la giocheranno Belfast, Don't Look Up, Dune, Licorice Pizza e Il potere del cane La cerimonia si svolgerà il 13 marzo alla Royal Albert Hall di Londra. (ANSA).