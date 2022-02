Vitti: Lucherini, voleva essere perfetta

Si sono conosciuti all'Accademia di arte drammatica e si sono ritrovati per anni, lei grandissima attrice e lui il più famoso dei press agent: Monica Vitti ed Enrico Lucherini. "Sono addolorato, non l'ho mai più vista. E' stata più che una grande attrice: era perfetta e perfezionista, lavorare con lei non era facile perchè aspirava alla perfezione e la voleva da tutti quelli intorno a lei. E lo meritava", commenta all'ANSA Lucherini, 89 anni. "Il primo incontro di lavoro fu per Franco Zeffirelli: Vitti recitava a teatro Marilyn Monroe e Albertazzi interpretava Arthur Miller, poi la seguii per L'eclisse e Deserto Rosso e dopo nella svolta brillante, in tanti film a cominciare da La ragazza con la pistola in cui indossava una parrucca nera . C'era molto rispetto tra noi, confidenza ma anche discussioni perchè lei era una perfezionista e anche una virgola sbagliata la indisponeva. E' stata una star, la piango". (ANSA).