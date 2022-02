Ornella Muti, legalizzare droghe leggere è la cosa migliore

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - "Io non spaccio canne, sono una madre, sono una nonna, sono consapevole dei pericoli, ma credo che legalizzare le droghe leggere sia la cosa migliore". Lo dice Ornella Muti rispondendo a una domanda sul referendum per la legalizzazione delle droghe leggere. "E' una cosa complicata da gestire. Ma c'è tutto un giro pericoloso e si trovano cose ben più pesanti: meglio avere la possibilità di ottenere ricette", aggiunge l'attrice che poi sottolinea come "il vino lo possiamo bere tutti e nessuno si preoccupa. I ragazzini vanno in coma etilico continuamente. Bisognerà capire legalizzando cosa succederà". (ANSA).