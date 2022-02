Jennifer Lopez su relazione con Affleck, 'bella storia d'amore'

(ANSA) - NEW YORK, 01 FEB - Jennifer Lopez ha tutti i motivi per sentirsi fortunata e felice ultimamente e non lo nasconde.

Intervistata dal settimanale People in prossimità dell'uscita l'11 febbraio del suo ultimo film 'Marry Me', l'attrice e cantante, 52 anni, ha detto di non essersi mai sentita meglio.

"Siamo tutti - dice - in un bel momento davvero".

E riguardo alla sua relazione con Ben Affleck, "Mi sento così fortunata, felice e orgogliosa di essere con lui, è una bella storia d'amore e abbiamo avuto una seconda opportunità".

I due erano sul punto di andare all'altare nel 2004 ma poi fecero dietrofront. La scintilla si è riaccesa la scorsa primavera. La Lopez ha riflettuto anche sul clamore allora intorno alla loro storia e questa volta intende fare le cose diversamente. "Siamo cresciuti ora - continua - abbiamo più esperienza... abbiamo figli ora e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose. Siamo quindi protettivi perché è davvero un bel periodo per tutti noi". Ha detto anche di essere orgogliosa di Affleck e dell'uomo che è diventato.

People ha dedicato alla Lopez la copertina del prossimo numero anche in occasione di San Valentino, non a caso il titolo è, "Jennifer Lopez innamorata". (ANSA).