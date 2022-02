Brainwashed, la donna oggetto 'disegnata' a Hollywood

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - La donna e il corpo femminile rappresentati costantemente nei film, anche capolavori, dallo sguardo maschile e per lo sguardo maschile: "Una visione alla quale ci siamo assuefatte anche noi donne, tanto da averci fatto il lavaggio del cervello". E' l'immagine, che una delle autrici più rispettate del cinema indie Usa, Nina Menkes, ricompone attraverso 175 clip, dal 1896 ad oggi, con titoli come Metropolis di Lang, La donna che visse due volte di Hitchcock, Blow Up di Antonioni, Toro Scatenato di Scorsese, Blade Runner di Scott e Blade Runner 2049 di Villeneuve, nel documentario Brainwashed - Sex - Camera - Power che dopo il debutto al Sundance Film Festival sarà al Festival di Berlino nella sezione Panorama.

"Uomini e donne sono filmati in maniera molto diversa - spiega la regista che isa come filo narrativo una sua 'lectio' di grande successo sul tema -. Vedo un chiaro legame tra questa visione di cinema, le discriminazioni delle donne sul lavoro soprattutto nell'industria cinematografica e un clima generale permeato da molestie e abusi sessuali". Il viaggio è arricchito dai commenti di studiose di cinema, cineaste come Eliza Hittman, Julie Dash e Catherine Hardwicke (Thirteen, Twilight); la sceneggiatrice e produttrice vincitrice di due Emmy Joey Soloway (Six Feet under, Transparent), Rosanna Arquette, e lavoratrici o artiste che a Hollywood sono state vittime di ritorsioni, molestie e abusi. Si disegna in modo chiaro gli schemi ricorrenti utilizzati nel rappresentare le donne. Così le ritroviamo mostrate spesso 'a pezzi' con primi piani di fondoschiena, seni e labbra (da La donna che visse due volte di Hitchcock a America oggi di Altman), riflesso dello "sguardo attivo di un uomo su una donna passiva". Corpi femminili sempre giovani, nudi o che si spogliano già sui titoli di testa (come in Barbarella di Vadim, Eyes Wide Shut di Kubrick) o scene nelle quali le donne pur dicendo no a un bacio o a un rapporto sessuale, dopo essere state in qualche modo forzate, cedono 'serenamente' . Scelte che "nutrono la disistima delle donne verso di se' - spiega Nina Menkes - in una maniera che non è insignificante". (ANSA).