Cinema: incassi, primo La fiera delle illusioni, entra Ennio

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Subito in vetta 'La fiera delle illusioni: Nightmare Alley' di Guillermo Del Toro con Bradley Cooper e Cate Blanchett, una cupissima fiaba moderna, ambientata in un circo degli anni '40 del '900, balzata al primo posto della classifica Cinetel di questa settimana con un incasso di 634.986 euro in quattro giorno. Slitta al secondo posto 'Il lupo e il leone' di Gilles De Maistre, anche questa una favola ma ispirata a una storia vera ambientata in un'isola remota del Canada, con un incasso di 508.176 euro per un totale in due settimane di 1.206.019 euro. E scivola al terzo posto 'Spider-Man: No Way Home' il film della Warner Bros con 347.268 euro per un totale in sette settimane di 23.635.360 euro.

New entry al quarto gradino 'Ennio' di Giuseppe Tornatore, docu-ritratto di Ennio Morricone, già fuori concorso al Festival di Venezia, uscito con Lucky Red in anteprima il 29 e 30 gennaio per poi approdare in sala il 17 febbraio, che incassa 314.436 euro.

Scivolano dal terzo al quinto posto 'Una Famiglia vincente - King Richard', il biopic sulla storia delle campionesse di tennis Venus e Serena Williams, con Will Smith nei panni di Richard Williams con 209.216 euro per un totale in tre settimane di 1.100.852 euro.

Chiude la classifica 'House of Gucci' con 68.145 euro per un totale in 7 settimane di 5.165.441 euro.

Gli incassi, dal 27 al 30 gennaio registrano un -1%, ovvero 3.067.285 contro 3.107.664 della scorsa settimana. (ANSA).