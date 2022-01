Francesconi, in Sempre più bello amore diventa adulto

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Ai film teen romantici arricchiti da sbocchi fantasy (Twilight) o da traumi come quello di una malattia (Colpa delle stelle) Hollywood ci ha già abituato da tempo. Anche l'Italia però ha detto la sua con una trilogia originale, ideata da Roberto Proia. Protagonista Marta (Ludovica Francesconi), tanto fragile nel fisico (è affetta dalla mucoviscidosi, ossia la fibrosi cistica, che rischia di lasciarle pochi anni di vita) quanto piena di energia e forza vitale. L'abbiamo conosciuta 19 enne in Sul più bello di Alice Filippi (2020), ritrovata in Ancora più bello di Claudio Norza nel 2021 e ora torna per un ultimo capitolo, con lo stesso regista, Sempre più bello, in arrivo in sala come evento dal 31 gennaio al 2 febbraio distribuito da Eagle Pictures. Nel cast, fra gli altri, ritornano Giancarlo Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Jenny De Nucci, Diego Giangrasso e come new entry c'è Drusilla Foer, che vedremo tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo. "Sono legatissima a quest'esperienza, stupenda, sia dal punto di vista umano che professionale, anche perché ha rappresentato il mio debutto al cinema - spiega all'ANSA Ludovica Francesconi, classe 1999, che per il personaggio ha vinto il premio Biraghi -. Si sono creati legami fortissimi fra tutti noi che l'abbiamo condivisa. Comunque mi sento anche pronta ad andare avanti". Dopo l'amore da favola inseguito da Marta con Arturo (Giuseppe Maggio) nel primo film, la protagonista, in Ancora più bello, si è legata a un compagno più in sintonia con lei, Gabriele (Commare) e si è aperta a nuove prospettive di vita grazie a un trapianto polmonare. In Sempre più bello, tuttavia, il consolidamento della storia con Gabriele e la serenità per la riuscita del trapianto, subiscono una nuova scossa e Marta deve affrontare anche traumi passati, come il difficile rapporto con la nonna (Foer). "I personaggi sono diventati adulti, mantenendo tutte le loro qualità più belle" sottolinea Ludovica Francesconi. Un'evoluzione presente anche nel rapporto d'amore di Marta con Gabriele: "La loro relazione cresce e matura, trovano insieme il loro equilibrio". (ANSA).