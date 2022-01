You won't be alone, una strega a lezione di vita

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - E' la campagna nella Macedonia del 19/o secolo l'ambientazione per uno dei film più apprezzati dalla critica internazionale nell'edizione 2022 del Sundance Film festival, il dramma horror You won't be alone, opera prima (dopo vari corti premiati in giro per il mondo), del regista macedone/australiano Goran Stolevski, con un cast internazionale che comprende Sara Klimoska, Noomi Rapace, Anamaria Marinca e Carloto Cotta, che ad aprile uscirà nelle sale Usa.

Al centro del racconto, immerso nella natura e costruito come una leggenda arcaica ma universale, c'è una ragazza, Nevena (Klimoska), destinata sin da neonata a diventare la figlia di una strega dal corpo devastato, Maria (Marinca). Nonostante la strenua difesa della madre naturale, che arriva a nascondere Nevena per 15 anni in un grotta, Maria ritrova la figlia che si è scelta. "Se c'è una linea nelle mie opere è il raccontare donne complesse, perché anch'io sono una di loro - dice sorridendo il regista nel Q&A dopo la premiere -. Volevo mostrare un mondo diverso. Ho cercato qualche idea nelle storie tradizionali macedoni e mi sono reso conto ancora una volta di come le donne venissero represse, additate e accusate di stregoneria per i motivi più futili con le accuse più fantasiose. Ho iniziato quindi ad immaginare come raccontare tutto questo in un film". Dopo il 'marchio' ricevuto da Maria, Nevena acquisisce la capacità di trasformarsi (tra sangue e viscere) negli animali ed esseri umani che uccide (casualmente, per nutrirsi, o come reazione a una violenza). Iniziamo così a seguirla nelle difficili lezioni di vita che apprende. 'Abitando' corpi femminili e maschili, come quelli di una moglie e madre maltrattata (Noomi Rapace), un contadino, Boris (Cotta), una bambina che diventa donna, conosce in prima persona fra gli altri, la violenza e la volontà di umiliazione degli uomini verso le donne; il senso di 'sorellanza'; il lutto, la paura e la disperazione; le emozioni del sesso, dell'amore romantico e alla fine dell'amore materno. (ANSA).