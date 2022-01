Fabrizio Moro, tra cinema e Sanremo raccolgo frutti pandemia

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Un film che segna il suo esordio alla regia, la partecipazione al festival di Sanremo, un ep pronto a essere pubblicato. Un periodo intenso per Fabrizio Moro. "Come faccio a gestire tutto insieme? Non dormo più, ma sono felice perché ho dormito pure troppo in questi due anni di pandemia in cui, come tutti, sono stato a casa. Ora sto cercando di raccogliere tutta la fatica fatta: sono molto positivo, energico e volenteroso. E lucido su tutti i progetti".

L'esordio da regista e sceneggiatore, insieme ad Alessio De Leonardis lo segna "Ghiaccio", con protagonisti Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni (una produzione La casa rossa con Tenderstories in associazione con L'Università Telematica San Raffaele Roma in collaborazione con SKY e in collaborazione con RTI ed è distribuito da Vision Distribution). E' la storia di Giorgio (Giacomo Ferrara), giovane promessa della boxe, che vive con la madre nella periferia degradata di Roma. Il padre, assassinato anni prima, ha lasciato in eredità al figlio un debito con la malavita che non gli permette di essere un uomo libero. Con l'aiuto di Massimo (Vinicio Marchioni), Giorgio ha la possibilità di riscattarsi. Ma la malavita di periferia non lascia mai scampo a chi non si piega alle sue regole. "Ma la boxe in tutto questo è solo una metafora - racconta ancora Moro -, il film è sull'amore in tutto le sue sfaccettature. Perché è l'amore che alla fine ti salva sempre". Nel cast anche Claudio Camilli, Beatrice Bartoni, Sara Cardinaletti, Valerio Morigi, Lorenzo Grilli, Emanuele Propizio, Mauro Cremonini e Lidia Vitale.

Nella colonna sonora del film c'è anche Sei tu, il brano che porta in gara a Sanremo, dove vinse nel 2018 con Ermal Meta. Ma meglio un David di Donatello o un leoncino di Sanremo? "Oddio, non lo so, non ci ho pensato e non ci voglio pensare. La competizione mi mette ansia, Spero solo che arrivi al cuore delle persone". Ma da vincitore il festival non è più facile? "No, l'approccio è sempre lo stesso come sono le stesse le domande e i dubbi, la paura non cambia mai". (ANSA).