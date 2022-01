Cinema: ultimo omaggio all'attore Gaspard Ulliel a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 27 GEN - Parigi ha reso oggi 27 gennaio un ultimo omaggio a Gaspard Ulliel, l'attore di 37 anni tragicamente scomparso la settimana scorsa in un incindente di sci sulle Alpi francesi. Alla funzione religiosa, nella Chiesa di Saint-Eustache, tanti esponenti del mondo del cinema, ma anche famigliari ed amici. La cerimonia di benedizione è cominciata verso le 11:00. All'interno della celebre chiesa nel cuore di Parigi un migliaio di persone mentre altre 200 erano all'esterno dell'edificio, sul sagrato.A Saint-Eustache, tanti fiori e un ritratto in bianco e nero dell'attore dal volto d'angelo protagonista di numerosi film di successo come ''Saint-Laurent'' (2014), "Un long dimanche de fiançailles" (2004) di Jean-Pierre Jeunet e "Juste la fin du monde" (2016) di Xavier Dolan. (ANSA).