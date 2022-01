Dakota Johnson tra coming out e maternità

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La madre di un'adolescente autistica che si sceglie come confidente un neolaureato un po' confuso, in Cha Cha Real Smooth diretto e cointerpretato dal 24enne Cooper Raiff, e una trentenne che fa i primi passi per accettare ed esplorare la propria omosessualità in Am I Ok? diretto da Tig Notaro, brillante e molto popolare stand up comedian, autrice, attrice e qui regista insieme alla moglie attrice e cineasta Stephanie Allynne (The L Word: Generation Q).

Sono di due ruoli in commedia/dramedy ai quali dà volto Dakota Johnson nei film dei quali è anche coproduttrice, con cui torna al Sundance film Festival. "Non venivo al Sundance da quando avevo 22 anni e questi sono i due primi progetti prodotti dalla mia casa di produzione (la Tea time Productions, creata con la socia Ro Donnelly, ndr) - spiega l'attrice negli incontri in streaming organizzati dal Festival, in uno dei quali appare per un attimo anche il compagno Chris Martin -. Li abbiamo girati entrambi durante la pandemia". Il primo realizzato, Am I ok? racconta la protagonista Lucy, sia nel suo coming out a 30 anni che nel rapporto profondo con la sua migliore amica Jane (Sonoya Mizuno). Mentre Cha Cha Real Smooth, "parla di un ventenne (Raiff) appena laureato che ottiene un lavoro come animatore ai bar mitzvah e ad una festa si innamora di Domino, la mamma di una ragazza autistica (l'esordiente Vanessa Burghardt)". Ad attirare l'attrice (in sala dal 24 marzo come cointerprete di La Figlia oscura di Maggie Gyllenhaal, dal libro di Elena Ferrante, ndr) verso i due progetti c'è stata anche la possibilità di "incarnare delle donne trentenni che ancora non hanno capito tutto di se' - spiega -. Il mondo sarebbe un luogo molto più calmo se si desse alle persone più tempo per crescere, maturare e cambiare" . Qui interpreta "donne piene di vita, che 'sanguinano' e 'mordono', assalite dai pensieri e impegnate a scoprire se stesse". Ora L'attrice ha in cantiere, fra gli altri, Daddio di Christy Hall, "nel quale sarò protagonista con Sean Penn": è la storia di una donna che in un viaggio in taxi si ritrova con il tassista in una conversazione sempre più profonda sulle rispettive relazioni. (ANSA).