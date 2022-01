Remake francese di Zalone premiato al Festival Alpe d'Huez

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il film 'Irréductible', remake francese del campione di incassi di Checco Zalone 'Quo vado?', diretto e interpretato da Jerome Commandeur, ha vinto il Grand Prix della 25s/a edizione del Festival della commedia de L'Alpe d'Huez.

Il film, prodotto da Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi per Medset (filiale francese di Taodue film - Mediaset Group) con SND, verrà distribuito nei cinema francesi nei prossimi mesi e si preannuncia come uno dei titoli più attesi del 2022.

Zalone intanto si prepara a calcare per la prima volta il palco dell'Ariston, superospite del Festival di Sanremo (1-5 febbraio). (ANSA).