Corpi liberi, viaggio nel mondo studentesco LGBTQI+

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - E' un viaggio nel mondo studentesco LGBTQI+ dell'Università La Sapienza di Roma, protagonista il collettivo studentesco Prisma e la lotta per tutte le persone oppresse il nuovo film di Fabiomassimo Lozzi "Corpi liberi" disponibile sulla piattaforma OpenDDB Distribuzioni dal Basso a partire da oggi lunedì 24 gennaio. Il documentario ha ricevuto il doppio riconoscimento del Premio al miglior film dalla giuria popolare giovani e della Menzione speciale al regista all'Omovies di Napoli lo scorso dicembre. Dal 24 gennaio, contemporaneamente al debutto in streaming, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali la colonna sonora, firmata dal giovane cantautore Tommaso Tozzi, anch'egli membro del sindacato studentesco Link da cui nasce Prisma. I brani di punta sono i singoli che ne hanno preceduto l'uscita nei mesi scorsi e i cui videoclip sono stati realizzati dallo stesso Lozzi, dal recente "To The Machine" a "Eresie" in cui il cantautore sottolinea come, in passato, le idee che hanno cambiato il mondo siano nate appunto come vere e propri. Corpi Liberi è prodotto da Inthelfilm, Nuvole Rapide Produzioni, Fabiomassimo Lozzi e distribuito da OpenDDB. Protagonisti sono Susanna Chiulli, Benedetta Previdi, Elisa Ragogna, Riccardo Russo, Riccardo Sala e tutto il collettivo Prisma. (ANSA).