Spider-Man sesto film di sempre per incassi

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Spider-Man: No Way Home" continua a scalare la classifica degli incassi di tutti i tempi e raggiunge la sesta posizione dopo i risultati del botteghino dell'ultimo weekend. Il film ha raggiunto quota 1,69 miliardi di dollari a livello globale, superando "Jurassic World" (1,67 miliardi) e "Il Re Leone" (1,66 miliardi).

Giunto al suo sesto fine settimana di uscita, "Spider-Man: No Way Home" è tornato al primo posto in Nord America, aggiungendo 14,1 milioni tra venerdì e domenica nel mercato domestico e 27,7 milioni all'estero. Il film con Tom Holland ha incassato finora 721 milioni al botteghino nazionale e 970,1 milioni a livello internazionale. (ANSA).