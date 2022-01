Cinema: Trieste Film Festival, inaugurazione in clima euforia

(ANSA) - TRIESTE, 22 GEN - Sala gremita e pubblico delle grandi occasioni, tanti accreditati e tra i presenti un'atmosfera di gran desiderio di ritorno in sala, di eventi culturali partecipati. E' l'ambiente nel quale è stato inaugurato ieri sera il 33/o Trieste Film Festival, un successo oltre ogni aspettativa da parte degli organizzatori.

Durante la cerimonia sono stati consegnati i Premi del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici e il Premio Eastern Star Award. I primi due sono stati vinti dal film italiano più votato dai critici ovvero Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, commosso a ritirare il premio e intenzionato a tornare presto a Trieste, e Drive My Car del giapponese Ryusuke Hamaguchi a cui è andato il premio miglior film in assoluto distribuito in Italia; a ritirare il premio sono stati Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche della friulana Tucker Film che distribuisce il film.

Il Premio Eastern Star Award è andato invece al regista ungherese Kornél Mundruczó, protagonista negli ultimi anni di un autentico exploit internazionale, che dall'Ungheria l'ha portato alla ribalta dei principali premi mondiali, Oscar compreso, e alla sceneggiatrice Kata Wéber.

Mundruczó e Weber non hanno potuto essere presenti a Trieste ma hanno inviato un videomessaggio elogiando il TSFF e sottolineando come ci sia bisogno di analoghe iniziative, vista l'alta qualità dei film e un pubblico cinefilo e appassionato.

A seguire, è stato proiettato proprio l'ultimo film di Mundruczó, Evolution; da oggi comincia la proiezione dei film in concorso. (ANSA).