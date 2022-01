Boyega da eroe in Star Wars a marine disperato

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - In una mattina del 2017, l'ex marine 33enne Brian Easley, uomo pacato, educato e timido, papà di una bambina, tornato dal conflitto in Kuwait con un dolore cronico alla schiena, la sindrome da stress post traumatico e diagnosi di schizofrenia e paranoia, lasciato ai margini dai servizi sociali dedicati ai veterani, entra in una banca di Atlanta. Sostenendo di avere una bomba nello zaino, prende in ostaggio due impiegate, lasciando andare tutti gli altri addetti e i clienti, e chiede di avere solo gli 892 dollari dell'assegno di sostegno che gli è stato sospeso ingiustamente (si scoprirà per un tecnicismo, ndr). E' l'inizio di una lunga giornata dall'esito tragico per l'ex marine, raccontata prima in un articolo del 2018 di Aaron Gell pubblicato su Task & Purpose, e ora in '892', il dramma della regista Abi Damaris Corbin, che debutta in prima mondiale in gara al Sundance Film Festival.

Nel ruolo del protagonista c'è una delle star lanciare dai sequel di Star Wars, John Boyega, in un cast che comprende Nicole Beharie Connie Britton, Olivia Washington, e Michael Kenneth Williams qui alla sua ultima interpretazione, nella parte del mediatore (anche lui ex marine) della Polizia che cerca di convincere Easley a desistere. "Ho letto l'articolo di Gell nel 2018, e il mio cuore si è spezzato. Ci ho rivisto le battaglie simili affrontate da mio padre, anche lui veterano - spiega la regista nella Q&A dopo la premiere del film - e ho pensato solo a raccontarla nel modo più veritiero e onesto possibile". Un compito nel quale si è fatta affiancare alla sceneggiatura dall'attore e commediografo britannico Kwame Kwei-Armah: "Con il film abbiamo voluto porre delle domande, come 'è questo il mondo che vogliamo?'". Per John Boyega è stato fondamentale un lungo percorso di ricerca per il ruolo: "ho approfondito su tutto, il background di Brian, le condizioni nelle quali viveva, su tutte le circostanze che l'hanno portato a quel giorno comprese le sue patologie, come l'impatto sulla sua vita della sindrome da Stress postraumatico". (ANSA).