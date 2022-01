Tornatore, la sala non morirà, torniamo alla spensieratezza

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Sta preparando un film internazionale, per ora solo via Zoom, di cui però non può dire nulla ("ogni volta che ho anticipato qualcosa poi non se n'è fatto niente")'. Non riesce poi neppure ad immaginare un mondo senza sala cinematografica, mentre sul Covid dice solo: "Ha condizionato tutto il nostro modo di comportarci, ma bisogna tornare a non avere paura e sperare di ritrovare quei momenti di spensieratezza che avevamo prima".

A parlare così oggi a Roma è il premio Oscar Giuseppe Tornatore per presentare quel piccolo grande capolavoro che è ENNIO, docu-ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, già fuori concorso al Festival di Venezia, che uscirà con Lucky Red in anteprima il 29 e 30 gennaio per poi approdare in sala 17 febbraio.

E da un Tornatore molto appassionato, tante parole sul musicista-amico due volte Premio Oscar e autore di oltre cinquecento colonne sonore indimenticabili. (ANSA).