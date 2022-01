Woody Allen, "Un giorno di pioggia a New York" esce in Cina

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - L'ultimo film di Woody Allen ha superato le forche caudine della censura in Cina che ancora sta tenendo in stallo il campione di incassi "Spider-Man: No Way Home" della Sony. "Un giorno di pioggia a New York", che negli Usa non ha mai avuto una vera distribuzione, ha ottenuto il nulla osta ufficiale delle autorità di Pechino e sarà proiettato nelle sale cinesi dal 25 febbraio. Completato nel 2018 ma scaricato da Amazon dopo le rinnovate accuse di molestie di Dylan Farrow, la figlia adottiva del regista, il film è stato visto in vari paesi tra cui anche Francia, Italia, Spagna, Messico e Russia grazie a distributori indipendenti. Scritto e diretto da Allen con un cast di superstar tra cui Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, e Liev Schreiber, "Un giorno di pioggia a New York" era stato all'epoca massacrato dalla critica.

Chalamet, la cui interpretazione era stata lodata come un raro momento brillante nell'intera pellicola, aveva fatto mea culpa per aver accettato la parte, devolvendo il suo intero compenso in beneficenza. Il film alla fine era uscito negli Usa in mezzo alla pandemia ed era stato un flop colossale: distribuito in solo sei cinema di nicchia aveva venduto appena 300 biglietti per un totale di 2.744 dollari. (ANSA).