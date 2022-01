Daniel Radcliffe sarà 'Weird Al' Yankovic in primo film Roku

(ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - Da maghetto a star musicale. Il prossimo ruolo di Daniel Radcliffe sarà infatti nei panni di 'Weird Al' Yankovic, cantautore e fisarmonicista statunitense, vincitore di cinque premi Grammy.

'Weird: The Al Yankovic Story' sarà una produzione di Roku, nonché anche la prima biopic originale per lo streamer. Al progetto ha partecipato lo stesso Yankovic e sarà diretto da Eric Appel. Il film esplora ogni sfaccettatura della vita dell'artista, dall'ascesa alla fama, alle sua passionali relazioni amorose con celebrità.

"Sono assolutamente entusiasta che Daniel Radcliffe mi interpreti nel film - ha detto Yankovic -. Non ho dubbi che questo sarà il ruolo per il quale le generazioni future lo ricorderanno". (ANSA).