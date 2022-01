Cotillard protagonista per Desplechin

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Marion Cotillard e Melvil Poupaud sono i protagonisti di 'Brother and Sister', il nuovo film di Arnaud Desplechin pronto per maggio, giusto in tempo per il festival di Cannes di cui è un più che affezionato frequentatore visto che 11 dei suoi 12 lungometraggi sono stati presentati sulla Croisette. L'attrice francese di origine iraniana Golshifteh Farahani (nomination Cesar per Come pietra paziente, ha recitato in 'Body of Lies' di Ridley Scott e ora è nel dramma di Apple TV Plus 'Invasion') è il terzo ruolo importante come anticipa Variety dai Rendez Vous in corso per la promozione del cinema francese. Prodotto da Why Not Productions e venduto da Wild Bunch, 'Brother and Sister' seguirà una coppia di fratelli, interpretati da Cotillard e Poupaud, che sono costretti a riunirsi dopo due decenni di silenzio condiviso dopo la morte dei genitori. Farahani interpreterà la moglie di Poupaud.

Intanto è ancora inedito in Italia, l'ultimo film di Desplechin, Deception con Lea Seydoux, basato sul romanzo di Philip Roth Inganno e che sarà distribuito in Italia da No.Mad Entertainment probabilmente a marzo. (ANSA).