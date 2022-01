Cinema: Incassi -36% con Spider-Man ancora in testa

Segnale ancora negativo per gli incassi delle sale italiane, che secondo i dati Cinetel relativi al weekend compreso tra il 13 e il 16 gennaio, registrano un drastico calo del 36% rispetto alla settimana precedente, ovvero 3 milioni 263mila euro contro 5.074.588 euro.

"Spider-Man No Way Home" resta alla quinta settimana in testa alla classifica Cinetel, aggiungendo 507.505 euro e arrivando a 22.633.644 euro totali. Un successo mondiale per il supereroe della Marvel arrivato ad un totale complessivo vertiginoso di 1,625,024,074 dollari.

Sul secondo gradino troviamo una new entry, il biopic sul tennis e sul sogno americano, "Una famiglia vincente - King Richard", regia di Reinaldo Marcus Green, con Will Smith nei panni di Richard Williams: la vera storia delle campionesse di tennis, le sorelle Venus e Serena Williams, che ha incassato 395.933 in quattro giorni. Subito a seguire "Scream", saga di GhostFace al quinto sequel, il primo senza lo scomparso Wes Craven, con Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox e Marley Shelton, a cui si sono aggiunti le new entry Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jack Quaid, Dylan Minnette: in quattro giorni di programmazione ha incassato 358.625 euro.

Quarto posto per "Me contro te- Il film - Persi nel tempo", che ottiene 313.123 euro, 2.672.545 in tre settimane. Segue "Belli ciao", del duo comico Pio e Amedeo, che scende di tre posizioni fino alla quinta e segna 262.194 euro, 2.647.193 in tre settimane dall'uscita. (ANSA).