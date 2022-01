Incassi Usa; Scream fa il botto e scalza Spider-Man

Dopo 4 settimane di dominio assoluto, Spider-Man No Way Home, cede lo scettro al botteghino Usa ad un ritorno atteso: Scream, la saga di GhostFace al quinto sequel, il primo senza lo scomparso Wes Craven, con Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox e Marley Shelton che riprendono i propri precedenti ruoli, accanto alle new entry Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jack Quaid, Dylan Minnette, ha incassato 30.6 milioni di dollari. A seguire Spider-Man con 20.8 milioni di dollari per un totale al botteghino americano di 698,724,074 dollari e un totale complessivo vertiginoso: 1,625,024,074 dollari. Terzo posto con 8.3 milioni il film d'animazione Sing 2. Nei top five del weekend 14-16 gennaio entrano entrambi con 2.3 milioni di dollari The 355 e The King's Man. (ANSA).