Daphne Scoccia, da attrice mi rivolgo a coscienze

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Un percorso "che è anche una scuola" Così Daphne Scoccia considera il mestiere d'attrice, nel quale ha debuttato a poco più di 20 anni, nel 2016, con Fiore di Claudio Giovannesi. Un esordio che ha messo subito in luce l'intensità emotiva, la giovane interprete, protagonista nella prima masterclass in streaming (disponibile su mymovies) della serie Cultural Hope. Sono sei incontri, destinati ai ragazzi, organizzati da Alice nella città e l'associazione creata da Anna Foglietta, Every Child is my child, con protagonisti ospiti d'eccezione per mettere al centro il tema del riscatto attraverso la cultura e l'impegno del cinema, della musica e dello sport.

E' sicuramente unico e già ricco il tragitto di Daphne Scoccia, che giovanissima si era trasferita a Roma da San Benedetto del Tronto "con l'idea di stravolgere la mia vita cominciando da zero. Facevo la cameriera in un'osteria e un giorno a un tavolo sono arrivate sei persone, tra le quali c'erano il regista Claudio Giovannesi e la casting Chiara Polizzi. A fine servizio sono venuti da me e mi hanno chiesto se avessi mai recitato. Da lì è iniziato tutto". Il film, sull'amore fra due giovani detenuti le ha portato nel 2017, fra gli altri, la candidatura ai David di Donatello e la vittoria del Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'Argento. "Non pensavo quell'esperienza bellissima mi avrebbe regalato una cosa così grande - spiega -. La cosa che mi piace di più è entrare nei panni di qualcuno in punta di piedi, imparare ad essere sempre più empatica. Il mio obiettivo non è l'apparenza ma cercare di aprire le coscienze delle persone su un argomento o la vita di qualcuno". Dopo Fiore, Daphne Scoccia non si è mai fermata. Ora ha pronti o in post produzione almeno quattro film, dalla commedia Rido perché ti amo di e con Paolo Ruffini al francese Au sud di Lionel Bayer, con Isabelle Carrè. "Arriverà anche la terza stagione di Nero a metà (la serie di Rai1 con Claudio Amendola) dove ci saranno delle novità". Si è presentata anche l'opportunità di una partecipazione a The way of the wind, il film, in fase di montaggio, di Terrence Malick, che esplora alcuni episodi della vita di Cristo. (ANSA).