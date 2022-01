L'ora del crepuscolo, la provincia Usa senza sogni

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Basato sul romanzo 'The Evening Hour' di Carter Sickels, L'ORA DEL CREPUSCOLO di Braden King, in sala dal 20 gennaio con Invisible Carpet, ci porta nella provincia rurale americana del West Virginia in una piccola cittadina mineraria dove l'American Dream sembra non sia mai stato di casa. Qui il giovane Cole Freeman (Philip Ettinger), faccia da bravo ragazzo, ha una doppia vita: quella di affidabile infermiere e, allo stesso tempo, quella di insospettabile spacciatore. Niente di troppo trasgressivo. Occupandosi di vecchi e infermi in questa città mineraria degli Appalachi in declino, l'uomo ha facile accesso a quegli antidolorifici in surplus che poi vende ai tossicodipendenti locali.

Diviso anche tra due donne, Charlotte (Stacy Martin) e Lacy (Kerry Bishé), con le quali ha rapporti poco più che superficiali, Cole si ritrova poi, tra gli altri problemi, ad affrontare l'inaspettato ritorno di una problematica ed ingombrante madre (Lili Taylor) e la morte dell'amato nonno nemico giurato del diavolo.

Per lui è comunque davvero difficile sopravvivere in questo luogo senza troppa speranza dove i ragazzi vivono di lavoro precario e si riempiono di alcol, mentre le loro madri si intrattengono nel pomeriggio citando i salmi della Bibbia.

(ANSA).