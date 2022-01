Vigilia di Golden Globes tra le polemiche

(ANSA) - NEW YORK, 08 GEN - Da cerimonia teletrasmessa più glamour di Hollywood a evento privato: i Golden Globes che, a torto o a ragione, sono spesso considerati barometro degli Oscar, si svolgeranno il 9 gennaio al Beverly Hills Hotel con l'annuncio dei vincitori - Paolo Sorrentino è in corsa con "E' stata la Mano di Dio" - sui social della Hollywood Foreign Press, l'associazione dei giornalisti stranieri finita all'indice dopo un'inchiesta del Los Angeles Times. Niente tappeto rosso e niente streaming, dunque, dopo che in maggio la Nbc ha deciso di sospendere la messa in onda per le accuse di assenza di inclusione lanciate contro l'associazione: al suo interno, aveva scoperto il Los Angeles Times, non c'era un solo giornalista nero.

Le candidature includono tra i film drammatici il memoir di Kenneth Branagh Belfast e Il Potere del Cane di Jane Campion (7 candidature a testa), seguiti da King Richard con Will Smith, mentre per la sezione commedia-musical hanno attirato attenzione il remake di West Side Story di Steven Spielberg, la satira apocalittica di Adam McKay Don't Look Up per cui è in corsa anche Leonardo di Caprio come miglior attore e Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson che vede candidato Cooper Hoffman, il figlio 18enne di Philip Seymour Hoffman. Miglioramento in tema di diversità: due donne in corsa per miglior regista - la Campion e Maggie Gyllenhaal per La figlia perduta, mentre tre afro-americani si contenderanno il premio per il miglior attore: Will Smith di King Richard, Denzel Washington per The Tragedy of Macbeth e and Mahershala Ali di Swan Song. Sorrentino se la dovrà vedere contro Madres Paralelas di Pedro Almodovar, Un eroe dell'iraniano Asghar Farhadi, Drive My Car del giapponese Ryusuke Hamaguchi e Compartment N. 6 del finlandese Juho Kuosmanen. C'è anche Luca (produzione Disney Pixar firmata da Enrico Casarosa) a tenere alta la bandiera tricolore per i film di animazione.

Sul fronte tv domina Succession di Hbo (5 candidature per un totale di 15 del servizio in streaming), seguita da Ted Lasso e Morning Show di Apple Tv. Netflix sbanca grazie alla serie sudcoreana Squid Game oltre a Potere del Cane e Don't Look Up (17 nominations solo per i film). (ANSA).