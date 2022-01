Cate Blanchett protagonista primo film in inglese di Almodóvar

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Cate Blanchett sarà la protagonista del primo film in lingua inglese di Pedro Almodóvar, dal titolo, "A Manual for Cleaning Women" ("Un manuale per donne delle pulizie").

E' Variety a darne notizia, spiegando che l'attrice due volte premio Oscar (attrice non protagonista per The Aviator e attrice protagonista per Blue Jasmine) ha ufficialmente firmato per recitare nel lungometraggio, un adattamento dell'omonima raccolta di racconti di Lucia Berlin, che comprende 43 storie di donne in diversi tipi di lavori impegnativi.

Il progetto è nelle prime fasi di sviluppo, con la società di produzione di Blanchett, Dirty Films, che produce il film per la New Republic Pictures, in associazione con El Deseo. Andrew Upton e Coco Francini produrranno il lavoro insieme a Blanchett per Dirty Films. Brian Oliver e Bradley Fischer stanno producendo per la New Republic Pictures insieme ad Almodóvar.

Cate Blanchett, dopo le interpretazioni in "Nightmare Alley" di Guillermo del Toro e "Don't Look Up" di Adam McKay, ha altri tre film che dovrebbero essere distribuiti nel 2022: "TÁR" di Todd Field, "Pinocchio" di Guillermo del Toro e Mark Gustafson e "Borderland" di Eli Roth.

Almodóvar, Oscar per la sceneggiatura originale di "Parla con lei" (2002), ha cominciato a cimentarsi con il cinema in lingua inglese con il cortometraggio del 2020 "The Human Voice" con Tilda Swinton. (ANSA).