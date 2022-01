Cinema: Cineteca Bologna porta 'Vampyr' nelle sale dal 10/1

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GEN - 'Vampyr', capolavoro horror firmato da Carl Th. Dreyer, arriva dal 10 gennaio nelle sale italiane nell'edizione restaurata da Deutsche Kinemathek e Cineteca di Bologna, in collaborazione con Zdf/Arte e Det Danske Filminstitut, e con una nuova esecuzione della colonna sonora originale di Wolfgang Zeller curata dall'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy Brock. Girato agli albori dell'epoca sonora tra il 1930 e il 1931, il film costruisce la sua tensione narrativa sulle note della colonna sonora composta da Zeller che avvolge i pochi momenti parlati del film. Dopo l'anteprima del luglio scorso al festival 'Il Cinema Ritrovato', occasione in cui la partitura è stata eseguita dal vivo in piazza Maggiore a Bologna, 'Vampyr' raggiungerà da lunedì prossimo tutto il territorio italiano, grazie al progetto della Cineteca 'Il Cinema Ritrovato. Al cinema', per la distribuzione dei classici restaurati.

"Immaginiamo di essere seduti in una stanza. Improvvisamente, ci viene detto che dietro la porta c'è un cadavere": parte da questo assunto Carl Th. Dreyer. "Di colpo la stanza in cui ci troviamo ci appare completamente diversa, tutto in essa ha assunto un altro aspetto; la luce, l'atmosfera sono cambiate, per quanto siano fisicamente identiche a prima. Questo perché noi siamo cambiati, e gli oggetti sono cosi come noi li percepiamo. Questo e l'effetto che voglio ottenere nel mio film.

Con 'Vampyr' volevo creare sullo schermo un sogno in stato di veglia, e mostrare che l'orrore non risiede nelle cose intorno a noi ma nel nostro subconscio. Se un evento qualsiasi provoca in noi uno stato di sovreccitazione, non c'è più alcun limite alle creazioni della nostra immaginazione, né alle interpretazioni insolite che possiamo applicare alle cose reali che ci circondano". (ANSA).