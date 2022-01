Morto Peter Bogdanovich, regista di 'Luna di carta'

Hollywood a lutto per Peter Bogdanovich: il regista di film come "L'Ultimo Spettacolo e "Paper Moon - Luna di Carta" e' morto a 82 anni nella sua casa di los Angeles. Considerato uno degli esponenti di punta della 'Nuova Hollywood' degli anni Settanta, Bogdanovich e' morto oggi dopo la mezzanotte per cause naturali, ha detto la figlia Antonia Bogdanovich all'"Hollywood Reporter". Immediate le reazioni dell'industria dei sogni: Francis Ford Coppola si e' detto "devastato". "Un grande amico e un campione del cinema con la 'C' maiuscola", ha commentato il collega Guillermo del Toro. Ispirato da "Citizen Kane" di Orson Welles, Bogdanovich aveva cominciato la sua carriera come programmatore e critico cinematografico per "Esquire". Trasferito a Los Angeles, aveva fatto amicizia con il maestro dell'horror Roger Corman grazie al quale alla fine degli anni Sessanta aveva girato i suoi primi film, lo sconfessato "Voyage to the Planet of Prehistoric Women" e il giallo "Bersagli", un omaggio a Boris Karloff. Il successo era arrivato nel 1971 con "l'Ultimo Spettacolo" ispirato al romanzo di Larry McMurtry - nel cast Jeff Bridges, Cybill Shepherd, Ellen Burstyn e Cloris Leachman - che aveva conquistato otto nominations e due Oscar, e che fu anche un inatteso successo commerciale, con 29 milioni di dollari al box office contro poco piu' di un milione di costi di produzione. La filosofia di Bogdanovich, ispirata dalla nouvelle vague francese, fu chiara fin dagli esordi: tutti i grandi film sono già stati realizzati, e ai contemporanei non resta altro che proporre una poetica della nostalgia, rifacendo i grandi e insuperati classici degli anni quaranta e cinquanta. Nacquero cosi' remake originali come "Ma papà ti manda sola?" del 1972 che riprende lo stile di Vincent Minnelli e fu campione d'incassi ai botteghini: recitarono per Bogdanovich Barbra Streisand e Ryan O'Neal e il film fu piu' tardi incluso dall'American Film Institute tra le 100 migliori commedie di tutti i tempi. L'anno dopo fu la volta di "Luna di Carta", ispirato al cinema di Frank Capra, con O'Neal nella parte del protagonista accanto alla figlia Tatum che all'epoca delle riprese aveva appena nove anni e per quel film vinse l'Oscar. Sulla cresta dell'onda, Bogdanovich rifiuto' poi film come "Il Padrino", "L'Esorcista" e "Chinatown". Piu' di recente, la sua filmografia include "Mask" con Cher e "The Cat's Meow" con Kirsten Dunst. Il regista aveva avuto anche una parte da attore nei "Soprano" e piccoli ruoli nei "Kill Bill" dopo aver abitato per un anno ospite di Quentin Tarantino. Chiacchieratissima la vita privata: tra le relazioni che fecero scandalo all'epoca ci fu quella con la Shepherd, che aveva diretto in quattro film e per cui lascio' la moglie e collaboratrice Polly Platt, e con la Playmate Dorothy Stratten che venne poi uccisa dall'ex marito geloso.