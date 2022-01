Golden Globes domenica, vip disertano e non per Covid

(ANSA) - NEW YORK, 05 GEN - Niente divi, niente tappeto rosso, niente pubblico e neppure i vincitori in sala: la prossima edizione dei Golden Globes si svolgera' domenica prossima a scartamento ridotto in netto contrasto con quello che per Hollywood era stato per decenni il party dell'anno: una serata cioe' ad alto contenuto di glamour in cui stampa e vip sedevano gomito a gomito a tavola mentre lo champagne per ore scorreva a fiumi.

I "mini Globes" di domenica sono certamente una conseguenza del Covid che sta dilagando negli Stati Uniti, ma non e' solo questo. Da quasi un anno la Hollywood Foreign Press e' diventata 'persona non grata' nella mecca del cinema: da quando sul "Los Angeles Times" usci' con un'inchiesta da cui, tra l'altro, si scopriva che tra gli allora 87 membri di un'associazione dalle discutibili pratiche etiche non c'era un solo giornalista nero. A torto o a ragione (sono assegnati da un pool ristretto di un centinaio di reporter), i Golden Globes sono considerati il piu' attendibile termometro nella volata degli Academy Awards, mentre la cerimonia - quest'anno e' in corsa "E' Stata la Mano di Dio" di Paolo Sorrentino nella categoria del miglior film straniero oltre a frontrunner come "Il Potere del Cane", "Belfast" e "West Side Story" - e' tradizionalmente un'occasione per le celebrità di fraternizzare al di fuori dagli schemi ingessati della cerimonia degli Oscar.

Niente di tutto questo domenica e non e' chiaro se la serata sara' trasmessa in streaming o addirittura su Twitter. Saranno pare esponenti delle organizzazioni beneficate a rimpiazzare i divi nel ruolo di presentatori della serata, durante la quale si parlera' anche della "Reimagine Coalition", una joint venture quinquennale con la National Association for the Advancement of Colored People (Naacp) annunciata in ottobre per "potenziare diversita', equita' e inclusione nell'industria globale dell'entertainment". (ANSA).