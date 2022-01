Slitta di tre mesi 'Morbius', spin off dell'Uomo Ragno

(ANSA) - NEW YORK, 04 GEN - La pandemia non dà tregua a 'Morbius', spin off dell'Uomo Ragno. L'uscita del film, terzo del Sony's Spider-Man Universe dopo Venom del 2018 e il sequel del 2021, prevista per il 28 gennaio, slitta invece al primo aprile.

Non è la prima volta che Morbius subisce rinvii. Inizialmente il debutto nelle sale cinematografiche era previsto per il luglio del 2020, ma si è messo di mezzo il Covid. Poi era stato deciso per il marzo 2021 ed ancora per l'ottobre dello stesso anno fino ad essere spostato al 21 gennaio poi al 28, ma è arrivata la variante Omicron e la produzione è stata costretta ad un nuovo slittamento.

Nel film, diretto da Daniel Espinosa, Morbius, interpretato da Jared Leto, è uno degli antagonisti dell'Uomo Ragno e di Blade. Il primo teaser trailer è stato pubblicato il 13 gennaio 2020. (ANSA).