Spider-Man domina ancora gli incassi, irrompe Belli ciao

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Prosegue la corsa di Spider-Man: No Way Home al botteghino: l'ultimo capitolo della saga, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, porta a casa nel week end quasi 1,4 milioni di euro (1.379.846), superando così in totale i 20 milioni. Il film, che a livello globale sfiora ormai 1,4 miliardi di dollari, è diventato il decimo titolo per incassi della storia. Ma la sorpresa del week end sono Pio e Amedeo: la loro commedia Belli ciao, diretta da Gennaro Nunziante, sfiora il milione di euro in due giorni (998.942), con una media per sala - stando ai dati Cinetel - di 2.555 euro (l'Uomo Ragno è a quota 2.788 ma con circa 100 schermi in più).

Un segnale di buon auspicio per il cinema italiano.

La performance dei due comici pugliesi supera le altre due uscite molto attese di Capodanno: Me contro te - Persi nel tempo, la nuova avventura della coppia Luì e Sofì, terza con 865 mila euro, e Matrix Resurrections, con il ritorno di Keanu Reeves nei panni dell'onnipotente Neo, che si piazza in quarta posizione con 775 mila euro.

Scende di tre gradini in classifica ed è quinto House of Gucci di Ridley Scott (506 mila euro nel fine settimana, 4 milioni complessivi), seguito dall'animazione di Sing 2 - Sempre più forte (356 mila euro), poi da Diabolik dei fratelli Manetti (334 mila euro, 2,2 milioni in totale).

In ottava posizione 7 donne e un mistero, il film di Alessandro Genovesi liberamente ispirato a Ozon (266 mila euro) precede l'altra new entry del week end, La befana vien di notte 2: Le origini, con Monica Bellucci, che deve accontentarsi di 208 mila euro. Chiude la top ten di inizio anno la commedia di Alessandro Siani Chi ha incastrato Babbo Natale, con 182 mila euro (circa 2 milioni di incasso totale).

Nel complesso, il box office è stabile a 6 milioni 363 mila euro (-1% rispetto a una settimana fa, quando aveva raggiunto i 6 milioni 424 mila euro), ma ancora in calo drammatico rispetto al periodo pre pandemia: a Capodanno 2020, con il traino di Tolo Tolo di Checco Zalone, il botteghino sfiorò i 31 milioni.

(ANSA).