Pio e Amedeo, il nostro film è divertente e vi farà riflettere

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Se a Capodanno non sapete che fare, andate al cinema! Stanotte esce il nostro film che si chiama 'Belli Ciao', un titolo semplice e un film per tutti, divertente. Vi farà ragionare. A Capodanno al cinema, così risparmiate anche i soldi del veglione". Così Pio e Amedeo hanno lanciato il loro nuovo film, diretto da Gennaro Nunziante, intervenendo in collegamento con Rtl 102.5.

La coppia comica - costretta al forfait al Capodanno in musica di Canale 5, in onda questa sera dal Petruzzelli di Bari, perché uno dei due attori è in quarantena - ha accennato alla trama del film in cui Pio si trasferisce al nord, mentre Amedeo resta al sud. "Questa - ha spiegato Pio - è una scelta che si fa di solito quando si arriva alla maturità, in quel momento le persone hanno il dubbio se rimanere a casa, portare avanti le tradizioni di famiglia, le attività oppure andare via. Questo è il dubbio che si pongono in molti, noi siamo partiti da questo.

Io vado a Milano, Amedeo rimane al sud e ci ritroviamo venti anni dopo in questa fantastica avventura".

Inevitabile un riferimento alla pandemia: "Noi non lo nominiamo neanche il covid, perché ormai è normalità purtroppo.

Ci stiamo convivendo con la speranza quotidiana che vada via", hanno sottolineato. (ANSA).