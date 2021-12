'Non torno', Dwayne Johnson non sarà in Fast & Furious 10

(ANSA) - NEW YORK, 30 DIC - Dwayne Johnson risponde picche a Vin Diesel: non sarà nel cast di 'Fast & Furious 10' previsto per il 2023. Lo ha rivelato lo stesso attore in un'intervista alla CNN in cui tra l'altro ha criticato Diesel, che nel franchise interpreta il ruolo di Dominic Toretto, per aver usato i social media nonostante i due si fossero già parlati in privato al riguardo. Johnson aveva affermato in modo perentorio che non sarebbe ritornato nel nuovo capitolo del franchise.

"Avevamo parlato mesi fa di questo - ha spiegato - per chiarirci. Il mio obiettivo fin dall'inizio era di mettere fine con gratitudine a questo viaggio meraviglioso con l'incredibile franchise 'Fast & Furious'. E' spiacevole che questo dialogo pubblico abbia infangato le acque". Johnson era entrato a far parte del cast del franchise nel 2011 con 'Fast & Furious 5'.

