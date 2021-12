Cinema in profondo rosso nel 2021, 170 milioni di incasso

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - In un mercato fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria, che ha imposto la chiusura delle sale per 4 mesi (da inizio gennaio a fine aprile) e il cui nuovo aggravarsi ha avuto un impatto sui risultati di Box Office delle feste, in Italia nel 2021 i cinema hanno registrato un incasso di 170 milioni di euro pari a 25 milioni di biglietti venduti: è il bilancio con il segno meno del cinema, secondo i dati Cinetel 2021 diffusi oggi. E' un risultato leggermente inferiore al 2020 (-7% incassi e -11% presenze) e che segna un decremento del 71% degli incassi e del 73% delle presenze rispetto alla media del triennio 2017-2019. (ANSA).