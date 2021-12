Capri Hollywood, Madalina Ghenea star in piazzetta

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - Essere Sofia Loren. L'ha provato la bellissima attrice romena Madalina Ghenea, protagonista a 'Capri, Hollywood, dove ha ricordato le emozioni nell'interpretare la diva più amata in 'House Of Gucci': ''Essere su un set con Al Pacino (Aldo Gucci, ndr) in un film MGM con la regia di Ridley Scott, che dire? Sto provando ancora capire se mi è successo davvero - nota godendo il sole invernale e catalizzando l'attenzione generale nella celebre ''piazzetta' - E' stato un regalo che mi avete fatto voi, i festival di Ischia e Capri a cui debbo il mio ingresso nel mondo del cinema.

Sono legatissima a Napoli e questi luoghi. Voglio ringraziare il creatore degli eventi Pascal Vicedomini per tutto quello che fa, soprattutto in questo momento difficile. Andate al cinema! Naturalmente in sicurezza'' raccomanda Madalina. A gennaio la attende un set impegnativo a fianco di Ed Westwick, indimenticabile Chuck Bass protagonista della serie cult 'Gossip Girl', l'attore britannico arrivato anche lui da poche ore al festival per la gioia delle tante fan. Si tratta di un thriller ambientato nei Caraibi dal titolo 'Deep Fear', che si girerà a Malta e in India. Madalina, tanto amante del mare, nel film diretto dal regista inglese Marcus Adams sarà una velista in giro per il mondo 'in solitaria'. Una tempesta spingerà fuori rotta il suo yacht 'The Serenity' mentre sta provando a raggiungere il ragazzo che ama a Grenada. Verrà catturata dai narcotrafficanti e finirà protagonista di un'avventura tra gli squali tigre. Il festival, che propone fino al 2 gennaio oltre 150 film con ingresso gratuito nelle sale di Anacapri, Capri e Sorrento, si concluderà il 3 gennaio al teatro San Carlo a Napoli, ed è realizzato con il sostegno del MiC (Dg Cinema), Regione Campania e la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Pegaso, Terna, Givova, Fenix Entertainment, Frecciarossa e Isaia con il patrocinio di Croce Rossa Italiana, Città di Capri e Comune di Anacapri.

(ANSA).